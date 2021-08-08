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Пограничники Литвы заявили о выстрелах на территории Беларуси в районе границы

Пограничники Литвы заявили о выстрелах на территории Беларуси в районе границы

КИЕВ. 8 августа. УНН. Литовские пограничники утверждают, что в субботу слышали выстрелы на территории Беларуси в районе границы. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT, пишет УНН.

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“В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты”, — передала радиостанция.

Ситуация на границе Беларуси и Литвы

В настоящее время на территории Беларуси, по подсчетам литовской погранслужбы, могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака. С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил в пятницу, что на этой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь. В субботу были выдворены еще около 250, к утру воскресенья — около 80 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Источник: УНН
Теги: Литва, Беларусь
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