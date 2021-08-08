Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10830

Афганский спецназ начал операцию по очистке Кундуза от талибов

Афганский спецназ начал операцию по очистке Кундуза от талибов

КИЕВ. 8 августа. УНН. Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по выдворению сторонников радикального движения “Талибан” из города Кундуз, несколько районов которого были захвачены экстремистами. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны Афганистана.

Детали

По данным ведомства, которые привел афганский телеканал Ariana News, спецназ очистил от радикалов одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы, а также восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения.

Как сообщил командующий силами спецназначения Тадж Мохаммад, талибы “активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери”.

Некоторое время назад телеканал Al Arabiya передал заявление “Талибана”, в котором движение утверждало, что установило контроль над Кундузом — одним из основных городов на севере Афганистана.

Ранее

Талибан захватил правительственные здания в афганском городе Кундуз.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.