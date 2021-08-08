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Украинский теннисист выиграл дебютный теннисный турнир категории ITF

Украинский теннисист выиграл дебютный теннисный турнир категории ITF

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинский теннисист Олег Приходько стал чемпионом на соревнованиях категории ITF в Грузии, передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Что известно

В финальном матче на турнире ITF M15 шестой сеяный украинец победил Яна Бондаревского из России, посеянного под вторым номером — 7:6 (4), 6:3.

Детали

По ходу матча, который длился 1 час 40 минут, Приходько пять раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов и проиграл один гейм на своей подаче.

Итак, Олег во второй раз сыграл в финале одиночного разряда на турнире ITF: в мае 2019 года его дошел до финала на турнире в Анталье (Турция).

Что предшествовало этому

Теннисистка Бондаренко дошла до полуфинала соревнований в США.

Источник: УНН
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