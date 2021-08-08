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Тысячи демонстрантов вышли на улицы итальянских городов против введения COVID-пропуска

Тысячи демонстрантов вышли на улицы итальянских городов против введения COVID-пропуска

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В Италии, на улицы крупнейших городов страны вышли тысячи людей, протестующих против введения "зеленого пропуска" (Green pass). "Зеленый пропуск" обязывает показывать его, чтобы иметь возможность посидеть в барах и ресторанах, посещать тренажерный зал или музей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Детали

Тысячи людей маршировали по улицам центров городов в эту субботу в несанкционированном шествии с криками “Нет зеленому пропуску” и “Свобода, свобода”. Многие протестующих носят Звезду Давида с надписью “вакцинированы”.

“Здесь больше ничего сказать, потому что сейчас тоталитаризм в разгаре, наш протест говорит больше тысячи слов, — кричал один из представителей движения в мегафон. — Здесь демократия, которой нет в парламенте, и она подвергает нас остракизму. Зеленый пропуск — это фашистский перевал, что не дает свободы”.

Во время марша демонстранты скандировали лозунги против журналистов, вирусологов и власти.

“Журналистам платят за то, чтобы они говорили, что люди умерли от ковида”, — пояснил протестующий.

Демонстрация против “зеленого пропуска” прошла и в центре Рима. Около 1 500 человек вышли на площадь Пьяцца-дель-Пополо для сидячей забастовки. “Свобода” и “Нет диктатуре здоровья” — выкрикивали демонстранты.

Около сотни членов движения “No Vax” и против “зеленого пропуска” собрались в Неаполе на площади Данте. Протестующие скандировали “Руки прочь от детей” и “Позор, позор”.

Несколько десятков человек собрались на площади Сан-Фиренце в столице Тосканы, чтобы продемонстрировать протест против требования иметь “зеленый пропуск”.

Дополнение

В Италии за последние сутки зарегистрировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом с положительным показателем 2,3%. Смертельных случаев 22.

По состоянию на 7 августа в Италии введено более 71 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Вакцинировано 91% лиц старше 80 лет. В возрастной группе 50-59 лет этот показатель составляет 50%. Более 4,4 миллиона итальянцев старше 50 лет не получили ни одной дозы вакцины.

Источник: УНН
Теги: Италия, Коронавирус
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