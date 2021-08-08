Доисторические наскальные рисунки в Испании доказывают, что неандертальцы были художниками

КИЕВ. 8 августа. УНН. Неандертальцы, возможно, были ближе к нашему виду доисторического современного человека, чем считалось ранее, после того, как наскальные рисунки, найденные в Испании, доказали, что они восхищались созданием искусства. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Пигмент красной охры, обнаруженный на сталагмитах в пещерах Ардалес, недалеко от Малаги на юге Испании, был создан неандертальцами около 65 тысяч лет назад, что делает их, возможно, первыми художниками на земле.

Новые данные доказывают, что неандертальцы, чья родословная вымерла около 40 тысяч лет назад, не были простыми родственниками Homo sapiens, как их долгое время изображали.

Исследование показало, что пигменты наносились в пещерах в разное время, с разницей в 15 и 20 тысяч лет, и опровергает ранее высказанное предположение о том, что они были результатом естественного потока оксидов, а не рукотворными.

“Важно то, что это меняет наше отношение к неандертальцам. Они были ближе к людям. Недавние исследования показали, что им нравились предметы, они спаривались с людьми, и теперь мы можем доказать, что они рисовали пещеры, как мы”, — сказал один из авторов исследования.

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