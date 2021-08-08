"Большая потеря для украинского искусства": Зеленский отреагировал на смерть Ройтбурда

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Facebook.

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“Не боялся экспериментов Александр Ройтбурд и в собственном творчестве. Его работы полны любви, жажды жизни, часто — иронии и даже самоиронии. Смерть художника — большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна — нашим культурным наследием”, — заявил Зеленский.

Детали

“На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать!”, — добавил Президент.

Ранее

О смерти украинского художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда стало известно сегодня, 8 июля. Одесский художественный музей объявил предварительную дату прощания с художником — 11-12 августа.