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Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии увеличила чистую прибыль в четыре раза

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии увеличила чистую прибыль в четыре раза

КИЕВ. 8 августа. УНН. Saudi Aramco, крупнейшая в мире компания-экспортер нефти, сообщила, что ее чистая прибыль во втором квартале выросла почти в четыре раза, чему способствовали более высокие цены на нефть на фоне более широкого восстановления мирового спроса, информирует УНН.

Детали

Чистая прибыль выросла до 25,45 млрд долларов по сравнению с 6,56 млрд долларов за тот же период год назад из-за “более высоких цен на сырую нефть, повышение прибыльности переработки и химической продукции, а также консолидации результатов Sabic”, — говорится в заявлении компании.

Компания объявила дивиденды в размере 18,8 млрд долларов за второй квартал после того, как выручка за трехмесячный период до конца июня выросла более чем на 123% до 83,29 млрд долларов.

Компания намерена увеличить производственные мощности до 13 млн баррелей в сутки.

Свободный денежный поток компании во втором квартале составил 22,6 млрд долларов по сравнению с 6,1 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Aramco ожидает, что в 2021 году капитальные затраты составят 35 млрд долларов. Капиталовложения за трехмесячный период, закончившийся 30 июня, выросли на 20% до 7,5 млрд долларов.

Компания владеет 70% акций Sabic, крупнейшего производителя химической продукции на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Sabic получила прибыль во втором квартале, заработав 2 миллиарда долларов.

Доходность Aramco также повысилась за счет соблюдения государственным производителем нефти ограничений Opec+ на добычу нефти. Во втором квартале года добыча нефти в среднем составляла 11,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, что соответствует ограничениям Opec+.

Дополнение

Восстановление работы крупных экономик помогло ценам на нефть подняться с начала года примерно на 40%, что повысило доходность крупных нефтяных компаний. Цена на нефть марки Brent, по которой торгуется две трети мировых нефтяных торгов упала на 0,83 доллара до 70,70 доллара за баррель в пятницу.

Источник: УНН
Теги: нефть, Саудовская Аравия
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