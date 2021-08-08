Месси рассказал о причинах завершения сотрудничества с Барселоной

КИЕВ. 8 августа. УНН. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о причинах, которые помешали подписать новое соглашение с каталонской “Барселоной”, передает УНН со ссылкой на El Mundo Deportivo.

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По словам Месси, у него и клуба не было никаких разногласий по условиям нового соглашения. Преградой стала Ла Лига.

“У нас действительно не было проблем с „Барселоной“. Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в „Барсе“. Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь привыкнуть к этой мысли”, — сказал Месси.

Также футболист признался, что ему больно от невыигранной Лиги чемпионов, когда клуб проиграл в полуфинале “Ливерпулю”.

“Мне до сих пор больно от того, что я не выиграл еще одну Лигу чемпионов. Когда был полуфинал с „Ливерпулем“, мы были очень близки. Близкие мы были и в тот момент, когда играли против „Челси“ в полуфинале с Пепом. Мы могли выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею. Мы всегда стараемся делать все возможное, но мы действительно хотели выигрывать еще и еще”, — признался аргентинец.

Напомним

Месси стал свободным агентом. К его персоне проявляют интерес несколько европейских грандов.