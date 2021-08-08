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Во Львовской области зарегистрировали 7 случаев "Дельта" штамма COVID-19: их завезли с РФ и Британии

Во Львовской области зарегистрировали 7 случаев "Дельта" штамма COVID-19: их завезли с РФ и Британии

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львовской области уже зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая “Дельта” штамма коронавируса. Об этом в Facebook сообщила главный санврач области Наталья Иванченко Тимко, передает УНН.

Цитата

“Из них 2 — вернулись из России, 2 — из Великобритании, 1 — с США, а 2 дамы не выезжала за пределы Украины. Понятно, что случаев значительно больше и эти люди находятся среди нас”, — говорится в сообщении.

Детали

Санврач дала советы, как действовать учитывая рост количества больных:

  • Провакцинироваться. Не только себя, а и семью без ограничения в возрасте;
  • Соблюдать социальную дистанцию;
  • Не пренебрегать масками в помещениях;
  • Соблюдать правила гигиены;
  • При малейших проявлениях ОРЗ — оставаться дома и сообщить об этом своему врачу;
  • Если вам позвонил эпидемиолог и сообщил, что вы находились в контакте с больными — соблюдайте все рекомендации.

Дополнение

В Украине по состоянию на 5 августа официально подтвердили уже 147 случаев заболевания более заразным “Дельта”-штамом коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Коронавирус
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