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Олимпийские игры в Токио: Украина вошла в топ-20 сборных по количеству медалей

Олимпийские игры в Токио: Украина вошла в топ-20 сборных по количеству медалей

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сборная Украины попала в число 20-ки лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

“Желто-голубые” с одним золотом, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняли 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. Зато в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Победителем по общему количеству медалей стала сборная США — 113. Китай с 88-ю медалями занял вторую ступень. В медальном зачете американцы также первые.

Напомним

Украинская велосипедистка Старикова завоевала “серебро” на Олимпиаде в Токио.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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