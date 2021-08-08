Олимпийские игры в Токио: Украина вошла в топ-20 сборных по количеству медалей

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сборная Украины попала в число 20-ки лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

“Желто-голубые” с одним золотом, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняли 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. Зато в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Победителем по общему количеству медалей стала сборная США — 113. Китай с 88-ю медалями занял вторую ступень. В медальном зачете американцы также первые.

Напомним

Украинская велосипедистка Старикова завоевала “серебро” на Олимпиаде в Токио.