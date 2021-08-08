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В турецком Даламане вспыхнул новый лесной пожар

В турецком Даламане вспыхнул новый лесной пожар

КИЕВ. 8 августа. УНН. К продолжающимся пожарам в районах Мугла Ятагам, Милас, Ментеше, Кёйджегиз и Сейдикемер добавился новый пожар. Об этом со ссылкой на CNN Turk, сообщает УНН.

Детали

В то время как борьба с лесными пожарами, которые продолжаются в течение нескольких дней, продолжается, дым поднялся и над городом Даламан, в провинции Мугла.

Пожар, возникший по неизвестной причине около 15.00, охватил красные сосны в этом районе.

Команды, прибывшие на место происшествия, тушат огонь как с воздуха, так и с земли.

Установлено, что на данный момент пожар не представляет угрозы для аэропорта.

Добавим

Власти Турции назвали пожары, вспыхнувшие в июле, худшими за последние десятилетие. Руководитель лесного хозяйства Турции заявил, что с 28 июля было ликвидировано 217 пожаров в более чем половине провинций страны.

Пожары в Турции возникли на фоне высоких температур (свыше 40 градусов по Цельсию) и ветреной погоды. Огонь распространился в регионы, где расположены туристические курорты, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Измир, которые являются популярными направлениями для отдыха туристов.

Источник: УНН
Теги: Турция, лесные пожары
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