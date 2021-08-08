Новости: Новости Мира
8 августа 2021, 17:59 • Галина Крижановская • 8970
ДТП с автобусом в Турции: количество жертв возросло до 15 человек
КИЕВ. 8 августа. УНН. Пассажирский автобус, который ехал маршруту Зонгудак-Измир вышел из-под контроля и перевернулся. 11 человек погибли на месте аварии, 4 раненых, которых доставили в больницу, не удалось спасти, несмотря на попытки медиков. Об этом со ссылкой на агентство Anadolu, сообщает УНН.
Детали
Расследование происшествия продолжается.
Еще 17 человек получили различные повреждения и ранения, и сейчас находятся в больницах.
Добавим
Вблизи турецкого города Балыкесир около 4:40 утра пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Ранее сообщалось о 14 погибших и 18 раненых.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram