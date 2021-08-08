ДТП с автобусом в Турции: количество жертв возросло до 15 человек

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пассажирский автобус, который ехал маршруту Зонгудак-Измир вышел из-под контроля и перевернулся. 11 человек погибли на месте аварии, 4 раненых, которых доставили в больницу, не удалось спасти, несмотря на попытки медиков. Об этом со ссылкой на агентство Anadolu, сообщает УНН.

Детали

Расследование происшествия продолжается.

Еще 17 человек получили различные повреждения и ранения, и сейчас находятся в больницах.

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Вблизи турецкого города Балыкесир около 4:40 утра пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Ранее сообщалось о 14 погибших и 18 раненых.