В Беларуси из школьной программы исключили книги Солженицына, Набокова и Алексиевич

КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство образования Беларуси исключило произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе для 11 классов. Это следует из учебной программы, утвержденной 21 июня, пише УНН со ссылкой на "Медиазона Беларусь".

Внимание на это также ранее обратил преподаватель Сергей Дубелевич из Минска.

Детали

В прошлом произведения Набокова и Солженицына входили в программу “Литература середины 1950-х — начала 1990-х годов”. Их книги предлагалось изучать в разделе, посвященном диссидентской литературе. В программе, утвержденной в 2017 году и действовавшей в 2020 году, кроме Набокова и Солженицына в этом разделе упоминали Виктора Некрасова, в программе 2021 года — только Некрасова.

Прежняя программа предполагала, что на изучение рассказа Солженицына “Один день Ивана Денисовича” отведено три учебных часа, а в список книг для дополнительного чтения входил рассказ Солженицына “Матренин двор”.

Из программы “Русскоязычная литература Беларуси” исчезла книга Светланы Алексиевич “Последние свидетели”. Она входила в раздел “Проза. Человек и война” наравне с такими авторами как Николай Чергинец и Сергей Трахимёнок. В новой программе двое упомянутых авторов остались, а Алексиевич нет.

Позже произведения Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ” и “Раковый корпус” вошли в список произведений для дополнительного чтения, следует из документа, опубликованного на Национальном образовательном портале.

Справка

Светлана Алексиевич — лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. В августе 2020 года в Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания президиума координационного совета белорусской оппозиции, в который входила Алексиевич. Писательница стала единственным членом президиума, который остался на свободе: остальных задержали, вынудили уехать или насильно вывезли из Беларуси. В сентябре Алексиевич уехала из Беларуси.