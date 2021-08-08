Федеральные земли Германии отдадут на благотворительность более двух миллионов доз вакцины СOVID-19 развивающимся странам

КИЕВ. 8 августа. УНН. Федеральные земли Германии хотят вернуть как минимум 2,3 миллиона доз вакцины федеральному правительству, так как на вакцину нет спроса. Это результат опроса, проведенного изданием Die Welt, информирует УНН.

Детали

Соответственно, 14 федеральных земель планируют вернуть вакцины и сообщат конкретные цифры Федеральному министерству здравоохранения до понедельника.

Готовность к вакцинации среди населения в последнее время значительно упала, особенно резко упал спрос на вакцину AstraZeneca. Поэтому федеральные земли в первую очередь хотят вернуть вакцину британо-шведского производителя.

Правительство Баварии все еще определяет количество вакцин, которые следует вернуть. Земля Шлезвиг-Гольштейн не предоставляет никакой информации. Только Саар не видит необходимости возвращать вакцины федеральному правительству. В Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя-Передняя Померания также передадут дозы вакцины от Johnson & Johnson.

Один только Северный Рейн-Вестфалия передаст чуть меньше 1,05 миллиона доз вакцины, из которых около 922 400 от производителя AstraZeneca и 125 200 от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 000 доз вакцины, Гессен — 185 200, а Саксония — 150 000. Бранденбург сообщает о найменьшем количестве возвратов — 30 500.

Вакцины, возвращеные федеральному правительству, должны быть переданы, среди прочего, в зарубежные страны, в которых наблюдается дефицит. К концу года не менее 30 млн флаконов от AstraZeneca и Johnson & Johnson будут отправлены бесплатно в третьи страны, особенно в развивающиеся страны.

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