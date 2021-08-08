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В Деснянском районе словесная перепалка двух мужчин переросла в кровавую разборку

В Деснянском районе словесная перепалка двух мужчин переросла в кровавую разборку

фотогалерея

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Деснянском районе столицы словесный конфликт двух мужчин перерос в кровавую схватку и ножевые ранения для одного из участников спора.

Детали

Событие в Деснянском районе Киева по адресу ул. Маяковского 20.

Водитель Volvo хотел выехать со стоянки, но мешал ему белый микроавтобус, который занимается доставкой воды. Словесная перепалка между экспедитором и водителем автомобиля зашла в тупик.

Последний достал газовый баллон, затем угрожал саперной лопатой, в ответ экспедитор достал нож и порезал сухожилия водителю. Очевидцы которые помогали пострадавшему неправильно наложили жгут, от чего образовался настоящий фонтан крови. Медики прибывшие на место происшествия сразу госпитализировали пострадавшего. А виновник происшествия вернулся на место происшествия посмотреть жив ли его оппонент, где его задержала полиция.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

Три человека оказались в больнице в результате столкновения автомобилей Geely и Dacia в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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