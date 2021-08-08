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Премьер Малайзии заявил о частичных ослаблениях карантина для вакцинированных граждан

Премьер Малайзии заявил о частичных ослаблениях карантина для вакцинированных граждан

КИЕВ. 8 августа. УНН. Власти Малайзии объявили о частичном снятии социальных ограничений, в том числе восстановлении поездок по стране, для вакцинированных от коронавируса жителей. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении премьер-министр Мухиддин Яссин, пишет УНН.

Детали

“Начиная с 10 августа в тех штатах и городах, где складывается благоприятная ситуация с пандемией, будет разрешен внутренний туризм, кафе, рестораны смогут принимать посетителей, можно будет заниматься спортом”, — указал глава правительства. По его словам, речь идет о восьми из 13 штатов, а также одной федеральной территории Лабуан. Вместе с тем ограничения сохраняются в столице.

Премьер уточнил, что “решение было принято с учетом замечаний Минздрава и будет распространяться на полностью вакцинированных (от коронавируса), которыми считаются жители через две недели после получения второй дозы вакцины”. В государственной программе используются препараты консорциума компаний Pfizer и BioNTech, Sinovac, AstraZeneca.

Справка

На сегодняшний день обе дозы вакцины от коронавируса получили примерно 36% проживающих в Малайзии, правительство прогнозирует, что к концу месяца этот показатель достигнет 50%. Власти с 1 июня ввели на всей территории страны локдаун, впоследствии Мухиддин заявил, что режим жестких ограничений будет отменен, когда ежесуточный рост инфицированных не превысит 4 тыс. человек. Несмотря на введенные ограничения, за два месяца ежесуточный показатель вырос почти в пять раз.

Согласно статистике ВОЗ — в Малайзии зафиксировали 1 203 706 случаев заболевания, жертвами 10 019 человек.

Источник: УНН
Теги: Малайзия, Коронавирус
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