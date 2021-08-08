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Премьер Израиля заявил, что страна больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана

Премьер Израиля заявил, что страна больше не потерпит обстрелов своей территории из Ливана

КИЕВ. 8 августа. УНН. Армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране, так как Израиль не потерпит более обстрелов своей территории. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

“Государство Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит на их территории. Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории”, — распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее

6 августа с ливанской территории по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Ливан
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