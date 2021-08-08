Лесные пожары в Греции: на острове Закинф разбился пожарный самолет Petzetel

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пожарный самолет Petzetel (PZL) потерпел крушение в воскресенье во время тушения пожара на острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), пишет УНН.

Детали

По сообщению Пожарной службы, причины крушения расследуются. Пилот самолета жив, он в хорошем состоянии. Его увезли с места аварии пожарные, которые бросились на помощь. Другие подробности катастрофы не приводятся.

Самолет летел в паре с еще одним пожарным самолетом такого же типа, чтобы принять участие в тушении небольшого пожара в районе Лагоподо-Махерадо. В подавлении возгорания задействованы 24 пожарных на семи пожарных машинах.

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