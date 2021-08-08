В оккупированном Крыму сорвали богослужение ПЦУ

КИЕВ. 8 августа. УНН. Представители “силовых структур” оккупационной власти во время богослужения ворвались в помещения мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района, пишет УНН со ссылкой на сообщение в Facebook представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кориневич и местные СМИ.

Детали

“Сегодня снова представители оккупационной администрации Российской Федерации совершают незаконные действия против Крымской епархии Православной Церкви Украины, не дают проводить богослужения и составляют “протоколы”, — написал он.

Он также добавил, что: “Нарушение прав верующих, свободы совести и вероисподивания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Дополнение

Весной этого года кассационный суд в российском городе Краснодар восстановил срок на апелляционное обжалование решения Евпаторийского городского суда о сносе храма ПЦУ в Евпатории.