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В Кривом Роге мужчина взорвал в руках гранату

В Кривом Роге мужчина взорвал в руках гранату

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

Детали

“61-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По предварительной информации 8 августа вечером, возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната”, — указали правоохранители.

В полиции также отметили, что в результате взрыва прохожие граждане не пострадали.

При этом, как пишут местные СМИ, сначала мужчина угрожал взорвать гранату, поэтому вызвали полицейских, нацгвардейцев и взрывотехников.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Днепр и Днепропетровская область, Кривой Рог
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