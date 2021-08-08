В Харькове пришлось эвакуировать подъезд многоэтажки из-за мужчины, который угрожал его взорвать

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Слободском районе Харькова в воскресенье эвакуировали жителей квартир подъезда 9-этажного дома, поскольку один из жителей угрожал взорвать подъезд, сообщили в полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что житель 9-этажки по улице Днепровской угрожает взорвать подъезд дома, поступило в полицию 8 августа в 15:24 от соседей гражданина.

Детали

“Патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда. При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим”, — сообщили в полиции.

Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу № 3. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

Дополнение

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина.