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В турецких горах открыли террасу для посетителей

В турецких горах открыли террасу для посетителей

КИЕВ. 8 августа. УНН. В районе турецкой провинции Сивас для посетителей открыли стеклянную террасу на холме на высоте 200 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haber Türk.

Детали

Стеклянную террасу высотой 200 метров в одном из исторических и туристических районов Сивас открыли для посетителей с церемонией.

В своей речи губернатор Сивас Салип Айхан пригласил энтузиастов адреналина посетить это место и сказал: "Стеклянная терраса придаст такой же красоты и волнения нашему району. Мы продолжаем внедрять туризм Дивриги в экономику. Спасибо тем, кто присоединился. Мы ждем энтузиастов адреналина в наш район ".

Терраса дает возможность увидеть ручей Шаттлы, который привлекает внимание своей неповторимой красотой.

Напомним

Пассажирский автобус в Турции, который ехал маршруту Зонгудак-Измир вышел из-под контроля и перевернулся. 11 человек погибли на месте аварии, 4 раненых, которых доставили в больницу, не удалось спасти, несмотря на попытки медиков.

Источник: УНН
Теги: Турция, туристы, гора
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