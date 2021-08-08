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Сопредседатель партии "Зеленых" вступился за кандидатку в канцлеры ФРГ

Сопредседатель партии "Зеленых" вступился за кандидатку в канцлеры ФРГ

Анналена Бербок

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сопредседатель немецких “Зеленых” Роберт Габек встал на защиту кандидата на пост канцлера Анналены Бербок, не соглашаясь с тем, что ее нужно заменить. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Lетали

Кампания Бербок включаtn ошибки в ее резюме и скандал по поводу выплаты рождественской премии, которую она не заявила парламента. Бербок также заявила, что сексистский контроль сдерживает ее.

Цитата

“Госпожа берберка подходит для должности канцлера, и наша задача состоит в том, чтобы ”зеленые“ были сильными”, — сказал соведущий партии Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF.

На вопрос, должны Зеленые заменить Бербока на должность своего кандидата на пост канцлера, Хабек ответил: “Нет, это не дебаты”.

Напомним

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) все больше увеличивает отрыв от “Союза-90” / “зеленых” в рейтинге политических партий ФРГ.

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Lополнение

Немецкие “зеленые” еще 19 апреля объявила о решении выдвигать сопредседателя партии “Союз 90 / Зеленые” Анналены Бербок кандидатом на должность канцлера во время выборов в Бундестаг, которые назначены на 26 сентября.

Соперниками Бербок в борьбе за пост канцлера ФРГ является кандидат от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Армин Лашет и кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц.

Источник: УНН
Теги: выборы, Германия, канцлер
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