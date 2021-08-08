В Латвии разбился частный самолет: погиб пилот из Литвы

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Цесисского края в Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LTV.

Детали

Авария произошла в Приекульский волости Цесисского края во время взлета. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб во время аварии, пассажир с травмами доставлен в больницу.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агритим Витола сообщила, после аварии один человек выбралась из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.

В связи с произошедшим Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw - Dana France (@caciks) August 8, 2021

Напомним

На юго-востоке Аляски разбился самолет , в результате чего погибли все шесть человек на борту.