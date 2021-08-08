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В Латвии разбился частный самолет: погиб пилот из Литвы

В Латвии разбился частный самолет: погиб пилот из Литвы

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Цесисского края в Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LTV.

Детали
Авария произошла в Приекульский волости Цесисского края во время взлета. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб во время аварии, пассажир с травмами доставлен в больницу.
Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агритим Витола сообщила, после аварии один человек выбралась из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.
В связи с произошедшим Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Напомним

На юго-востоке Аляски разбился самолет , в результате чего погибли все шесть человек на борту.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, Латвия
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