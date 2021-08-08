Два нереализованных пенальти "Динамо" обыграло "Зарю" в центральной игре УПЛ

КИЕВ. 8 августа. УНН. Луганская "Заря" в Запорожье принимало киевское "Динамо" в центральном поединке третьего тура Украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.

Детали

На 17 минуте баталии счет был изменен. Навес Шапаренко с углового ударом головой реализовал центрбэк "бело-синих" Александр Сирота. Все самое интересное в матче произошло в заключительной 20-минутке: на 71 минуте на удар Где пения с пенальти среагировал кипер "Зари", а через 5-ть минут Фаворов с пенальти в противоположную рамку попал мяч в штангу.

В конце матча команды обменялись голами: за "Динамо" забил Буяльский, а в противоположную створ ворот забивал Фримпонг (1: 2).

Дополнение

"Динамо" с матчем в запасе набрал максимально возможные шесть очков для себя. "Заря" имеет только три балла в трех баталиях.