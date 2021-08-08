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Кулеба рассказал, что на встрече Зеленского и Байдена будет три блока вопросов

Кулеба рассказал, что на встрече Зеленского и Байдена будет три блока вопросов

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 8 августа. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, какие вопросы рассмотрят на встрече Владимир Зеленский и Джо Байден. О результатах совместной с главой Офиса президента Андреем Ермаком поездки в США говорится на одном из украинских телеканалов, пишет УНН.

Цитата

“Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическом партнерстве. Но безусловно за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны”, - сказал Кулеба.

Детали

Кулеба рассказал, каким будет официальный результат поездки в Штаты. Предполагается, что два президента подпишут совместный документ. Также будут другие документы, некоторые из них уже находятся почти на финальной стадии проработки.

Напомним

6 августа, в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провели встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и переговоров с Президентом Джозефом Байденом.

Собеседники отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
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