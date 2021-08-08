Ирак эвакуирует граждан из Беларуси

КИЕВ. 8 августа. УНН. Авиакомпания “Иракские авиалинии” организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, не имеющих возможности покинуть Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Такое заявление сделал посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасане на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее в тот же день, 7 августа, Управление гражданской авиации Ирака сообщило о распоряжении правительства страны временно отменить все рейсы в Минск.

За день до этого МИД Ирака заявил, что внимательно следит за проблемой иракских мигрантов и тем, какие опасности они подвергаются. На странице министерства в соцсети Twitter говорится, что иракцы "были и остаются мишенью для сетей незаконного ввоза и торговли людьми". Дипломаты призвали своих сограждан "не попадать в ловушку" контрабандистов.

Напомним

Европейский Союз призвал иракское правительство помочь остановить поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву.