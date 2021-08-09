На Буковине обнаружили 21 новый случай коронавируса в сутки

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черновицкой области за 8 августа зафиксировали 21 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выписаны 2 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 348 случаев болезни. За последние сутки 9 человек выздоровели, 78 253 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1799 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 287 ПЦР-исследований и 147 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 259 151 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 095 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.