Финляндия с 9 августа откроет границы украинцам

КИЕВ. 9 августа. УНН. Финляндия откроет границы для украинских и вводит ограничения прибытия для молдаван, азербайджанцев, а также граждан еще нескольких стран. Об этом сообщает портал Yle, пишет УНН.

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“Со следующего понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами. Сейчас между Киевом и Хельсинки дважды в неделю — по средам и субботам — летает украинская авиакомпания SkyUp”, — говорится в сообщении.

Детали

Одновременно с 9 августа восстанавливаются ограничения на въезд в Финляндию из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для въезда требуется веское основание.

Ограничения на внешних границах Финляндии сохранятся до 22 августа, однако после, наиболее вероятно, будут продолжены.

Напомним

Швейцария разрешила въезд на свою территорию вакцинированным украинском.