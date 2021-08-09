Вступил в силу закон о COVID-паспорта во Франции

КИЕВ. 9 августа. УНН. Высший суд Франции поддержал новый закон, который предусматривает допуск к ресторанов и торговых центров за “паспортами здоровья”. Он вступает в силу сегодня, 9 июля, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В своем постановлении в четверг Конституционный совет, однако, отменила несколько положений законодательства, заявив, что введение обязательного 10-дневного карантина для всех, кто сдаст положительный тест на COVID-19, ограничивает свободу.

Хотя работодатели могут приостановить работу медицинских работников, которые отказываются делать прививки от COVID-19 или показать доказательство негативного теста, они не могут освободить тех, кто краткосрочные контракты.

Законопроект вступает в силу 9 августа.

Напомним

237000 людей на улицах всей Франции вышли на демонстрации против пунктов санитарных пропусков.