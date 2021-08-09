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На Херсонщине зафиксировали лишь семь новых случаев коронавируса в сутки

На Херсонщине зафиксировали лишь семь новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 9 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 7 новых лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1216 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

"За последние сутки проведено 161 ПЦР-исследования, 131 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 326 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Зафиксировано 7 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 из которых 4 женщины и 3 мужчины. Из них 1 ребенок ", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: "4 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 3 человека.

Добавляется, что за сутки умерли две женщины. Также в области зафиксировано 4 выздоровления.

"Поэтому сейчас в области 36 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
-34813 человек побороли недугов;
-785 человек инфицированы COVID-19;
-1216 человек умерли ", - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2259151 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 095 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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