Чемпион Франции спасся от поражения на старте нового сезона Лиги 1

КИЕВ. 9 августа. УНН. В матче первого тура Лиги 1 чемпион прошлого сезона "Лилль" расписал результативную ничью с "Мецом", сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Дубль защитника хозяев Фабьента Сантонза и гол Матье юдоли состоянию на 52 минуту поставили в затруднительное положение действующего обладателя трофея. На тот момент "Лилль" забил лишь раз усилиями Ботман.

Спасителями "Лилля" стали Нанитамо иконы, который сократил отставание на 81 минуте и опытный турецкий форвард Свекла Йылмаз, который отличился в дополнительное время - 3: 3.

Примечательно, что "Мец" с 56 минуты выступал в меньшинстве после удаления Куяте.

К вашему вниманию результаты других матчей стартового тура:

"Ренн" - "Ланс" 1: 1

"Бордо" - "Клермон" 0: 2

"Ницца" - "Реймс" 0: 0

"Сент-Этьен" - "Лорьян" 1: 1

"Страсбур" - "Анже" 0: 2

"Монпелье" - "Марсель" 2: 3.