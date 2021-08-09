В Турции умер председатель офиса “Крымских новостей”

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Анкаре скончался директор турецкого офиса крымского информационного агентства “Крымские новости” (QHA) Айдын Таш. Об этом информируют в посольстве Украины в Турции, пишет УНН.

Детали

8 августа — ред умер директор турецкого офиса Крымского информационного агентства (QHA) Айдын Таш. Причина смерти медийщика неизвестна.

Цитата

Посольство Украины в Турции выразило соболезнования:

“Мы благодарны за его усилия, направленные на то, чтобы голос крымскотатарского народа был услышан в Турции и во всем мире, за популяризацию Украины в Турции и разъяснения ее борьбы, и наверное, самое главное — за усилия, направленные на развитие дружбы между Турцией и Украиной ”.

Напомним

В Грузии скончался журналист, которого жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества.