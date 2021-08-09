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В Израиле усиливают карантин: ношение маски снова обязательное

В Израиле усиливают карантин: ношение маски снова обязательное

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Израиле начали действовать новые ограничения по COVID на фоне длительного всплеска инфицирования Делта-штаммом. Об этом пишет УНН со ссылкой на

Детали

Согласно новым правилам, маски потребуются на открытом воздухе, где собирается более 100 человек, а рабочие места должны ограничивать количество персонала на месте не более 50%. Новые правила будут контролировать полиция.

Правительство рассматривает возможность откладывания начала учебного года, добавляет десятки стран в список направлений, требующих карантина.

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что перспектива карантина при еврейских праздничных дней в следующем месяце зависит от уровня вакцинации среди тех, кто еще не прошел полную борьбу с коронавируса, и старше 60 лет, теперь имеют право на третий ускорительный прием.

“Будущее праздников зависит от количества привитых”, — сказал Беннетт. “Если ты хочешь веселых праздников, иди вакцинуйся”. Между тем, по еженедельном заседании правительства в воскресенье, как ожидается, правительство добавит десятки стран в перечень направлений, требующих возвращения путешественников на карантин.

Напомним

Израиль объявил о стратегии “золотой середины” ограничений через COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Израиль, карантин
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