Пента-трик швейцарца принес бельгийскому клубу первую победу в сезоне

КИЕВ. 9 августа. УНН. В поединке третьего тура чемпионата Бельгии по футболу "Антверпен" соревновался с "Стандардом", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Главным действующим лицом баталии оказался нападающий "Антверпена" Михаэль Фрай, который отгрузил пять мячей в чужую сетку ворот еще до 68 минуты встречи, оформив пента-трик. В ответ футболисты "Стандард" забили только дважды.

Таким образом Фрай забил шесть голов в этом сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров бельгийского первенства.

Стоит отметить, что "Антверпен" с 3 очками идет 12-м в турнирной таблице. "Стандард" - 11-й (4).

Справка

Михаэль Фрай родился в Мюнзингене (Швейцария). Клубную профессиональную карьеру начинал в составе "Янг Бойз". Успел также поиграть за "Люцерн", "Лилль", "Цюрих", "Фенербахче", "Нюрнберг". В его активе 14 поединков за молодежную сборную Швейцарии.