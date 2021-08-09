Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 -0,0356  EUR: 31,42 0,0105 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
В НБУ рассказали о самых распространенных методах мошенничества с банковскими картами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
33090

Пента-трик швейцарца принес бельгийскому клубу первую победу в сезоне

Пента-трик швейцарца принес бельгийскому клубу первую победу в сезоне

КИЕВ. 9 августа. УНН. В поединке третьего тура чемпионата Бельгии по футболу "Антверпен" соревновался с "Стандардом", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Главным действующим лицом баталии оказался нападающий "Антверпена" Михаэль Фрай, который отгрузил пять мячей в чужую сетку ворот еще до 68 минуты встречи, оформив пента-трик. В ответ футболисты "Стандард" забили только дважды.

Таким образом Фрай забил шесть голов в этом сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров бельгийского первенства.

Стоит отметить, что "Антверпен" с 3 очками идет 12-м в турнирной таблице. "Стандард" - 11-й (4).

Справка

Михаэль Фрай родился в Мюнзингене (Швейцария). Клубную профессиональную карьеру начинал в составе "Янг Бойз". Успел также поиграть за "Люцерн", "Лилль", "Цюрих", "Фенербахче", "Нюрнберг". В его активе 14 поединков за молодежную сборную Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.