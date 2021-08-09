Пропустить полгода: защитник "Динамо" и сборной Украины перенес операцию

КИЕВ. 9 августа. УНН. Защитник киевского “Динамо” Денис Попов не смог доиграть матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги против “Вереса” (4: 0). Стали известны его сроки восстановления, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Открыв счет уже в дебюте встречи, на 34-й минуте футболист был заменен на Илью кропотливая. Как выяснилось после детального обследования, Попов получил тяжелую травму - повредил переднюю крестообразную связку.

Как сообщил старший врач "Динамо" Андрей Шморгун, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм - шесть месяцев.

Дополнение

Попов в 2019 году становился чемпионом мира среди молодежных сборных.