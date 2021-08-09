Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,83 -0,1049  EUR: 31,68 -0,2208 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8685

Пропустить полгода: защитник "Динамо" и сборной Украины перенес операцию

Пропустить полгода: защитник "Динамо" и сборной Украины перенес операцию

КИЕВ. 9 августа. УНН. Защитник киевского “Динамо” Денис Попов не смог доиграть матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги против “Вереса” (4: 0). Стали известны его сроки восстановления, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Открыв счет уже в дебюте встречи, на 34-й минуте футболист был заменен на Илью кропотливая. Как выяснилось после детального обследования, Попов получил тяжелую травму - повредил переднюю крестообразную связку.

Как сообщил старший врач "Динамо" Андрей Шморгун, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм - шесть месяцев.

Дополнение

Попов в 2019 году становился чемпионом мира среди молодежных сборных.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.