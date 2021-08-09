Дожди в Китае нанесли ущерб на сумму более 38 млн долларов

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сильный дождь в провинции Сычуань на юго-западе Китая вызвал экономический ущерб в размере 250 000 000 юаней (38570000 долларов). Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Осадки задели 121600 человек в шести городах провинции. Было разрушено 45 домов и 118, которые были сильно повреждены.

Китай обычно получает наибольшее количество осадков летом. Китайские эксперты недавно предупредили, что экстремальные погодные условия могут вызвать опасность.

В прошлом месяце центральную провинцию Хэнань поразили сильные штормы, а столица провинции Чжэнчжоу увидела эквивалент летнего дождя всего за три дня.

Напомним

Проливные дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнению , в результате которой 1,1 тыс. Домов повреждены, около тысячи человек эвакуированы.