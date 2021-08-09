Талибы захватили еще одну столицу провинции Афганистана

КИЕВ. 9 августа. УНН. По словам местных жителей, боевики “Талибана” 8 августа взяли под контроль город Талукан, столицу северной провинции Афганистан Тахар. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хиnhua.

Детали

Боевики движения “Талибан” взяли под контроль все правительственные учреждения в Талукана. Они также проникли в провинциальной тюрьмы и освободили заключенных, сказал местный житель.

По его словам, силы безопасности отступили к районам на окраине города.

Между тем представитель талибов Забихулла Муджахид написал в своих социальных сетях, талибы взяли под контроль провинцию Тахар, захватив ее столицу. Он сказал, что местные жители, включая людей, которые работали на правительство, репортеров и активистов в различных секторах, будут в безопасности, и им ничего не будет угрожать.

Боевики в течение последних недель контролировали все пригородные районы Тахара, когда они боролись за захват Талукана и захват всей провинции.

Напомним

Боевики “Талибана” захватили столицу провинции Нимроз — Зарандж, что на границе между Афганистаном и Ираном. Позже “Талибан” захватил правительственные здания в афганском городе Кундуз .

Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане.