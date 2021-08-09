Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,83 -0,1049  EUR: 31,68 -0,2208 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4935

Вышел против "Милана" и спас команду: Лунин провел поединок за "Реал"

Вышел против "Милана" и спас команду: Лунин провел поединок за "Реал"

КИЕВ. 9 августа. УНН. В товарищеском поединке на “Вьортерзе-Штадион” мадридский “Реал” украинского голкипера Андрея Лунина боролся с итальянским “Миланом”, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Украинский вратарь появился в составе “сливочных” лишь во втором тайме, заменив на поле Куртуа. Наш земляк стал автором эффектного сейва, который спас “галактикос” от поражения во встрече. После мощного дальнего удара от Браими Диаса Лунин в прыжке дотянулся до мяча и перевел его на угловой.

Отметим, что матч закончился со счетом 0: 0. В первом тайме пенальти для мадридцев не реализовал Гарет Бэйл.

Контекст

Лунин не спас “Реал” от поражения от чемпиона Шотландии.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.