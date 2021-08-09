Вышел против "Милана" и спас команду: Лунин провел поединок за "Реал"

КИЕВ. 9 августа. УНН. В товарищеском поединке на “Вьортерзе-Штадион” мадридский “Реал” украинского голкипера Андрея Лунина боролся с итальянским “Миланом”, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Украинский вратарь появился в составе “сливочных” лишь во втором тайме, заменив на поле Куртуа. Наш земляк стал автором эффектного сейва, который спас “галактикос” от поражения во встрече. После мощного дальнего удара от Браими Диаса Лунин в прыжке дотянулся до мяча и перевел его на угловой.

Отметим, что матч закончился со счетом 0: 0. В первом тайме пенальти для мадридцев не реализовал Гарет Бэйл.

Контекст

Лунин не спас “Реал” от поражения от чемпиона Шотландии.