В мире коронавирусом заразились более 203,4 млн людей

КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболели почти 203,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 203,415,168 человека, из них выздоровели 182,720,062 человек. Количество умерших возросло до 4,307,161.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,543,338), Индия (31,969,588), Бразилия (20,165,672), Россия (6,447,750), Франция (6,305,158), Великобритания (6,069,362), Турция (5,918,540) и Аргентина (5,018,895).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (633,116), Бразилии (563,470) и Индии (428,339).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2259151 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 095 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.