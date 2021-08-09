Новости: Экономика
9 августа 2021, 06:27 • Златослава Максымук • 8070
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,83 грн / доллар
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 9 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,83 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.834600 грн за доллар;
31.675600 грн за евро;
0.366590 грн за российский рубль;
37.341700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 августа курс валют упал.
Источник: УНН
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