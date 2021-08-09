Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,83 -0,1049  EUR: 31,68 -0,2208 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
6990

На 9 августа установлена цена на банковские металлы

На 9 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальный банк Украины на 9 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 552.0829 грн;

Серебро - 21.6233грн;

Платина - 864.0551 грн;

Палладий - 2 303.0915 грн.

По сравнению с 8 августа курс всех указанных металлов упал, кроме палладия.

Источник: УНН
Теги: НБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.