Новости: Новости Мира
9 августа 2021, 07:09 • Златослава Максымук • 17460
Почти 300 000 жителей Японии эвакуируют из-за тайфуна
КИЕВ. 9 августа. УНН. Из-за возможных оползней и наводнений в результате тайфуна "Лупит" 291,1 тыс. Жителей Японии получили предписание об эвакуации из собственных домов от местных властей. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Эвакуация состоится в западных префектурах Хиросима и Симанэ, а также Центральной Айти. Власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.
Скорость ветра в пределах тайфуна девятого, образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м / с с порывами до 35 м / с. Сейчас "Лупит" оставляет западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.
Напомним
Ранее УНН писал о том, что Японию накроют два мощных тайфуна.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram