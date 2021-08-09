Почти 300 000 жителей Японии эвакуируют из-за тайфуна

КИЕВ. 9 августа. УНН. Из-за возможных оползней и наводнений в результате тайфуна "Лупит" 291,1 тыс. Жителей Японии получили предписание об эвакуации из собственных домов от местных властей. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Эвакуация состоится в западных префектурах Хиросима и Симанэ, а также Центральной Айти. Власти Японии отменили аналогичные предписания для населения юго-западных районов страны.

Скорость ветра в пределах тайфуна девятого, образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 23 м / с с порывами до 35 м / с. Сейчас "Лупит" оставляет западные районы Японии и движется в сторону северо-востока страны.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что Японию накроют два мощных тайфуна.