9 августа: какой сегодня праздник

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня, 9 августа, отмечают Международный день коренных народов мира, пишет УНН.

Праздник

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа начиная с 1995 года по решению Организации Объединенных наций. Именно в этот день в 1982 году впервые состоялось заседание Рабочей группы по вопросам коренных народов.

Украинское государство 20 марта 2014 заявила о гарантиях прав крымскотатарского народа в составе Украины, утвердив соответствующее постановление парламента.

По данным ЮНЕСКО, сегодня в 70 странах мира проживает около 300 000 000 представителей коренных народов, общаются более 5 тысячами своих этнических языков и которые придерживаются своих культурных традиций. День был основан для того, чтобы мировое сообщество помнила о необходимости проявлять заботу и солидарность с представителями коренного населения, которому достаточно часто на своей прародине грозит ассимиляция, или же они подвергаются различным формам дискриминации (как это, например, происходит сейчас с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыма).

Религиозный праздник

9 августа в православной церкви почитают память христианского святого Пантелеймона. Он был талантливым и бескорыстным врачом, понес мученическую смерть за христианскую веру. Искренняя вера во Христа помогала ему лечить и исцелять людей от разных недугов. Причем, святой Пантелеймон делал это бесплатно, часто помогая немощным и нуждающимся собственным добром, которое унаследовал от богатого отца. Святой Пантелеймон посещал христиан, находившихся в заключении, лечил их раны.

Через человеческую зависть и исповедание христианской веры Пантелеймон был подвергнут пыткам и погиб мученической смертью. Многие из тех, кто присутствовал при казни святого, по чудесам, которые тогда произошли, уверовали в Господа. Ученики написали повествование о жизни Пантелеймона, святые его мощи частичками разошлись по всему христианскому миру.

9 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Пантелеймон, Николай, Климентий, Герман, Анфиса, Амвросий, Савва, а также Наум.