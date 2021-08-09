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В двух областях Украины обесточены населенные пункты

В двух областях Украины обесточены населенные пункты

КИЕВ. 9 августа. УНН. Украина накрыли ливни и грозы, вследствие этого на сегодня обесточены 49 населенных пунктыв в 2 областях. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 7 ч. 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская — 47 и Сумская — 2).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним

Из-за непогоды улицы курортной Кирилловки превратились в “реки”. В Одесской области в начале августа жителей удивили “заснеженные” дороги.

Источник: УНН
Теги: электричество, непогода, население
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