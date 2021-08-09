Американский ведущий, который был против вакцинации, умер от коронавируса

КИЕВ. 9 августа. УНН. Телерадиоведущий Дик Фаррел, который был шумным критиком доктора Энтони Фаучи и призвал своих слушателей не вакцинироваться от Covid-19, умер после заражения вирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Фаррел описал Фаучи как “лживого урода, срабатывающий на власть” и призвал людей не делать прививки еще в июне.

Сообщается, что он изменил свое мнение о вакцинах после того, как заболел, а позже был госпитализирован, прежде чем умер 4 августа в возрасте 65 лет.За больницы он попросил вакцинироваться свою близкую подругу Эми Ли Хейр (тоже противница вакцин), сожалел, что сам не привился.

Охарактеризован как ярый сторонник Дональда Трампа, Фаррел принял участие в безосновательных теориях заговора о фальсификации выборов 2020 года и поставил под сомнение эффективность вакцин против коронавируса.

Напомним

Бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер после осложнений от коронавирусной болезни.