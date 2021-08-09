ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"
КИЕВ. 9 августа. УНН. За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Действия украинской стороны
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
В течение 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб , еще двое военных получили ранения.