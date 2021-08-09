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ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 4 раза нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 9 августа. УНН. За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

Детали

Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Действия украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

В течение 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб , еще двое военных получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, война с Россией, обстрелы, ООС
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