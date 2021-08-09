﻿Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве по состоянию на 8:15 в понедельник, 9 августа, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

На правом берегу пробки образовались на проспектах Науки, Голосеевском, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Академика Глушкова и Победы.

Также движение затруднено на улицах Большой Васильковской, Жилянской, Богатырской, Вячеслава Черновола, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана и на улице Василия Липковского.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.

Движение на мостах Патона, Южном - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно проехать свободно.

Добавим

По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается погода почти без осадков. Температура, как и раньше, будет высокая - до 34-35 градусов тепла.