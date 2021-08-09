Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,83 -0,1049  EUR: 31,68 -0,2208 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
7650

Нефть дешевеет на фоне сдерживания COVID-19 в Китае и укрепления доллара

Нефть дешевеет на фоне сдерживания COVID-19 в Китае и укрепления доллара

КИЕВ. 9 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 69,42 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:31, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,81%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,97 доллара за баррель, прибавив 1,92%.

Детали

Цены на нефть упали почти на 2% в понедельник, продолжая резкое падение прошлой недели на фоне укрепления доллара США и опасений, что новые меры по сдерживанию пандемии в Азии, особенно в Китае, могут сдержать восстановление мирового спроса на топливо, пишет Reuters.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.