Паводки затопили более 350 сел на севере Индии

КИЕВ. 9 августа. УНН. По меньшей мере 357 сел в штате Уттар-Прадеш на севере Индии были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, передает УНН со ссылкой на NDTV.

Детали

Больше всего пострадали районы Хамирпур и Джалун в регионе Бунделькханд.

Регион Бунделькханд, в котором обычно осадков меньше или около нормы, больше всего пострадал из-за того, что река Джамна вышла из берегов меньшей мере в пяти местах.

В районе города Гонда начальную школу "смыло" после подъема уровня воды в реке Гхагхра в воскресенье.

Треть от общего количества пострадавших сел из-за наводнений были полностью отрезаны от остальной территории.

"Уровень воды в реке Ганг на данный момент на два метра выше опасного уровня из-за сброса большого количества воды из Раджастана и Мадхья-Прадеш. Это привело к наводнению в 50 селах. По меньшей мере 200 семей были перемещены в безопасное место", - отметили местные чиновники.

#WATCH | A primary school got washed away following a rise in water level of Ghaghara river in Gonda , earlier today pic.twitter.com/6Jq7gPw0FZ

With rivers swollen, several districts in Uttar Pradesh are hit by the floods and villages are cut off. This is how the flood situation looks in Auraiya district today. Detailed report soon.@GaonConnection @AShukkla @Abhishek1992100 pic.twitter.com/P4ZoVNtjzb